El 53,8% dels espanyols creu que Casado ha escorat el PP cap a la dreta

El paper de Pablo Casado al capdavant del Partit Popular no agrada de moment als espanyols. Tan sols el 12,5% de la població considera «bona» la gestió del president popular des de la seva arribada a la cúpula del partit, un 34% la qualifica de «regular» i un 43,6%, l'àmplia majoria, creu que aquesta ha estat «dolenta».

En qualsevol cas, si prenem com a referència les dades de l'última enquesta de DYM per Prensa Ibérica publicada el setembre passat, veiem com el candidat popular ha guanyat acceptació entre els seus votants. Mentre que el 2018 un 34% del seu electorat donava per «bona» la seva gestió, ara, més de mig any després, aquest nombre de satisfets repunta fins al 39,4%, ja que baixa més de sis punts el nombre d'insatisfets (del 12% al 5,9%).

Pel que fa a l gir a la dreta que s'atribueix al PP des de l'arribada de Casado, un 53,8% coincideix amb aquesta tesi davant el 29,5% que dissenteix.

Uns números que s'inverteixen si reduïm les dades als votants populars. Ells no consideren majoritàriament que el candidat hagi provocat un enduriment del component ideològic en la seva formació (51%). No obstant això, aquest gir no deixa lloc a dubtes entre els votants del PSOE (70,6% creu que sí) i de Podem (73,5%). Si recorrem als indecisos de centre com a referència, gairebé un 40% creu que s'ha dretanitzat i un 32,5% ho descarta.