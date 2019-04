Asens proposa un finançament propi per a Catalunya i reactivar el diàleg

El cap de llista d'En Comú Podem, Jaume Asens, va proposar ahir un nou finançament per a Catalunya fora del règim comú amb la creació d'una hisenda pròpia, així com una llei de plurinacionalitat que blindi «la condició nacional catalana».

El candidat dels comuns va reclamar la reactivació de la taula de diàleg entre partits catalans per «sortir de l'atzucac polític», a la qual va afegir una llei de claredat per pactar les condicions d'un referèndum. D'altra banda, també va reivindicar la necessitat de blindar la immersió lingüística i el model d'escola catalana, i va emplaçar els partits que criden al diàleg –ERC, JxCat i el PSC– a posicionar-se.

L'aposta dels comuns és la de reactivar la taula de diàleg entre partits catalans per pactar alguns elements que Asens considera clau per afrontar la situació de bloqueig. De fet, els comuns ja han llençat una proposta de mediadora per a aquest espai de diàleg, que seria Rosa Lluch, filla de l'expresident del Parlament Ernest Lluch