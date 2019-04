Front Republicà presenta les seves línies vermelles

Front Republicà va fer públic ahir un manifest amb els quatre punts «irrenunciables» de la coalició de cara a una possible investidura o un acord de pressupostos a l'Estat després del 28-A. El reconeixement al dret a l'autodeterminació, la retirada del Govern de l'Estat de l'acusació de les causes judicials «contra l'independentisme i el republicanisme», la derogació de la llei mordassa, i la reforma laboral del PP i l'article 135 són les quatre línies vermelles per part de Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates, les tres seccions que integren el Front Republicà.

El manifest té les adhesions de Mireia Boya, Oriol de Balanzó, Jordi Matas, Marta Sibina, Jordi Alemany, María José Lecha, Jose Téllez, Antonio Baños i Ignasi Sabater, entre d'altres.