Cruz demana altura de mires a un Senat més «influent» que uneixi consensos

El nou president del Senat, Manuel Cruz, va demanar ahir als membres de la cambra alta «altura de mires» per convertir-la en una «autèntica cambra territorial influent» sense esperar si més no en una futura reforma del seu reglament i també de la Constitució, de la qual es va mostrar partidari.

El senador del PSC, que al final del seu primer discurs com a president va rebre l'ovació dels senadors socialistes i dels del PP, va instar la nova cambra a actuar amb «valentia» per «explorar consensos», més enllà de l'«aritmètica parlamentària», i donar prioritat als «arguments» i les «raons».

Cruz va deixar clar que la seva aposta pel Senat és de «futur» i va aconsellar abandonar l'«ús partidista i interessat» d'aquesta institució, que, segons el seu parer, pot ser «gran part de la solució a la situació territorial» que travessa Espanya, per a la qual va reclamar «confiança i complicitat» als grups.



Romeva, «pres polític»

Una estona abans, totes les mirades independentistes estaven fixades en el nou senador Raül Romeva, que va prometre acatar la Constitució en qualitat de senador d'ERC «com a pres polític» i «fins a la proclamació de la república catalana, sempre compromès amb la llibertat, fraternitat i igualtat i per imperatiu legal». El secretari quart de la mesa del Senat, Rafael Hernando, va interrompre Romeva en el seu jurament en cridar el següent senador que a la sessió constitutiva de la cambra alta havia de jurar o prometre acatament a la Carta Magna, com estableix el reglament de la institució. El nou president del Senat, Manuel Cruz, va fer un gest a Hernando perquè permetés a Romeva finalitzar la seva fórmula d'acatament, que va fer íntegrament en català. En marxar cap al seu escó es va poder sentir com Hernando proferia un despectiu «que es foti» adreçat a Romeva.

El senador republicà en presó preventiva per la causa del procés no va ser l'únic que va recórrer a aquesta fórmula, ja que els altres senadors d'ERC també van prometre «per la llibertat de les preses polítiques i exiliades, per la república catalana i per imperatiu legal», o altres fórmules similars.

Els senadors de JxCAT van prometre en català «en lleialtat amb el mandat democràtic de l'1-O», mentre que els del PNB ho van fer en basc i castellà i «per imperatiu legal». Alguns senadors del PSOE balear o valencià van prometre acatar la Constitució en català i un parlamentari de Bildu ho ha fet «per la república basca».

Després de la sessió constitutiva, la portaveu d'ERC al Senat, la sallentina Mirella Cortès, va assegurar que accepta la proposta de «diàleg» llançada per Cruz amb la finalitat de resoldre les disputes territorials i va confiar que això signifiqui que Raül Romeva pugui continuar fent de senador. Cortès va interpretar que amb aquesta al·lusió al diàleg en parlar dels conflictes de territori de l'Estat i del «respecte» als senadors podria estar fent referència al dret que assegura que té Romeva.