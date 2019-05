La Fiscalia interroga Andreu Mas-Colell per tràfic d'influències

La Fiscalia investiga l'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell per un suposat delicte de tràfic d'influències que hauria comès el gener del 2017, quan ja no era al Govern, en escriure un correu electrònic al seu successor, Oriol Junqueras, perquè intervingués en un esborrany d'informe de la Intervenció General de la Generalitat sobre suposades irregularitats comptables en les retribucions de directius del Centre de Recerca d'Economia Internacional, dirigit pel reconegut economista Jordi Galí, proper a Mas-Colell, i format per una dotzena d'investigadors. El correu es va trobar durant la investigació judicial contra Junqueras per l'1-O. Segons van confirmar fonts jurídiques a l'ACN, en el correu Mas-Colell opinava que l'informe de la Intervenció General era una «càr-rega de profunditat explícita» contra el CREI i una «desconsideració personal cap a un acadèmic exemplar», i considerava «paradoxal» que la Generalitat causés una «asfíxia administrativa» al sistema de recerca del país.

La fiscal d'Anticorrupció de Barcelona Teresa Duerto va inter-rogar dimarts Mas-Colell i dues persones més. Segons fonts properes a Mas-Colell, el seu interès va ser estrictament acadèmic i no va escriure el correu com a exconseller. A més, no consta que Junqueras el llegís, no es va respondre ni es va tenir en compte en l'informe final de la intervenció, cosa per la qual confien que la Fiscalia arxivi la investigació.