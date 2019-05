El Senat decidirà previsiblement dimecres sobre la suspensió de Romeva

El Senat decidirà previsiblement el dimecres 29 de maig, sobre la suspensió com a senador del parlamentari en presó preventiva Raül Romeva. Dimecres és quan hi ha convocada reunió de la Mesa de la cambra alta, a les 12 hores. El president del Senat, Manuel Cruz, va demanar fa dos dies un informe als lletrats de la cambra sobre Romeva. Així doncs, la decisió del Senat es prendrà després de les eleccions del 26-M i, tal com ha fet la Mesa del Congrés, després de valorar l'informe dels serveis jurídics. Els diputats presos Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull han estat suspesos aquest divendres per la Mesa del Congrés.

El PP havia demanat per escrit aquest mateix divendres a Cruz que convoqués "amb caràcter immediat" una reunió de la Mesa perquè suspengui "automàticament" Romeva en aplicació de l'article 384bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal.