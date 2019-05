Investiguen si una companyia de diàlisi va subornar metges

Les autoritats sanitàries investiguen si metges d'hospitals públics espanyols van rebre suborns en forma de diners, regals i viatges de la multinacional alemanya Fresenius, líder en productes per a diàlisi, a canvi d'informació confidencial, enviament de pacients a les seves clíniques o compra de material.

La implicació de metges espa-nyols va fer-se pública ahir arran d'una informació publicada pel diari El País que detalla que entre el 2007 i el 2015 nefròlegs d'hospitals públics de València, Almeria i Barcelona, entre altres centres sanitaris, van rebre milions d'euros en pagaments inapropiats, contractes de consultoria sense control, regals i viatges, entre altres prebendes d'aquesta empresa alemanya.

L'empresa va recordar a Efe que el mes de març passat va informar que havia arribat a un acord amb la justícia dels Estats Units per al pagament de 231,7 milions de dòlars (207 milions d'euros) a canvi de no ser processada per la violació de la llei nord-americana de pràctiques corruptes a l'estranger (FCPA), fets ja admesos per Fresenius Medical Care, segons aquesta companyia, que van ocórrer «fa molts anys» i que els treballadors de l'empresa implicats a Espanya van ser destituïts, i va posar èmfasi en el fet que té «tolerància zero» davant de qualsevol conducta d'aquesta mena.

La informació d'El País implica la presidenta de la Societat Espa-nyola de Nefrologia (SEN), María Dolores del Pino, com un dels professionals delatats per la mateixa companyia i que fins al mes d'abril passat era cap del servei de Nefrologia a l'Hospital de Torrecárdenas (Almeria).

La SEN, no obstant això, va mostrar el seu suport «unànime» a Del Pino. «Totes les accions i activitats que ha dut a terme com a presidenta d'aquesta societat les ha realitzat amb un gran sentit de la responsabilitat i ha traslladat sempre a la resta de la junta directiva l'obligatorietat de procedir amb rigor, transparència i professionalitat», va assegurar.

El SEN també va destacar que «no té constància» que els documents que serveixen de base a les informacions sobre la suposada actuació de Del Pino a favor de Fresenius a l'Hospital Torrecárdenas «siguin fidedignes, ni tampoc de cap altre indici que així ho pogués assenyalar».



«Una pràctica extingida»

El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va afirmar que «en aquests moments» les pràctiques de suborns d'empreses a metges «és una pràctica extingida», encara que adverteix que si detecta qualsevol indici, no dubtarà «a actuar seguint els canals habituals».

Les autoritats sanitàries d'Andalusia i València ja han iniciat sengles investigacions per descobrir si s'han pogut produir suborns a l'Hospital General de València i al de Torrecárdenas.

En concret, el conseller de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia, Jesús Aguirre, va assegurar que l'administració serà «expeditiva» si es comprova que hi ha hagut suborns per part de la multinacional alemanya a l'excap de Nefrologia de l'hospital d'Almeria.

En el cas de la Generalitat de València, la responsable de Sanitat en funcions, Mónica Oltra, va afirmar que el seu departament «òbviament ja està investigant» la qüestió, i va afegir que fins i tot podria ser matèria d'investigació penal.