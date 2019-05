Trump demana al Japó més inversió per equilibrar la balança comercial

El president dels Estats Units, Donald Trump, va iniciar ahir una visita al Japó, anunciada en principi com un viatge de caràcter informal, que, no obstant això, va deixar espai al mandatari per parlar d'economia, primer per demanar als empresaris nipons un increment de les seves inversions al seu país i, segon, per traslladar els seus ja habituals retrets sobre els desequilibris comercials, que, al seu entendre, condicionen les relacions bilaterals.

«El Japó porta molts, però que molts anys gaudint de substanciosos avantatges respecte a nosaltres, però d'acord, entesos. Potser és per això pel que us caiem tan bé», va declarar el president Trump, en la seva primera roda de premsa després d'arribar al país, recollida per Fox News.

«Esperem abordar aquest desequilibri comercial, eliminar les barreres a les exportacions estatunidenques i garantir que la nostra relació es caracteritzi per la seva reciprocitat», va afegir.

Trump esgrimeix aquest mateix argument durant la guerra comercial que està lliurant ara mateix amb la Xina, a la qual va acusar d'explotar desequilibris en la balança comercial amb els Estats Units i d'ignorar les peticions de Washington per incrementar els seus esforços contra la pirateria de les propietats intel·lectuals.

A més, Trump va assegurar que no hi ha millor moment per invertir als Estats Units. Ho va dir sabent que el seu equip econòmic s'està plantejant imposar aranzels a la indústria automobilística.