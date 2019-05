El Govern permet a Pujol sortir de la presó sense el tercer grau

El departament de Justícia permetrà a l'exdirigent de CDC Oriol Pujol sortir diàriament a treballar o a participar en activitats de voluntariat, una setmana després que el jutjat de vigilància penitenciària li revoqués el tercer grau que li va concedir la Generalitat.

Segons van informar fonts del departament de Justícia, la Junta de Tractament de Brians 1 va acordar per unanimitat aplicar a Oriol Pujol un article del reglament penitenciari que permet flexibilitzar el règim ordinari, al qual va tornar per ordre del jutge, per permetre-li sortides diàries laborals i de voluntariat social a partir de dilluns que ve.

L'exdirigent de CDC va tornar la setmana passada al règim penitenciari ordinari a la presó Brians, on compleix una condemna de dos anys i mig per cobrar comissions il·legals d'empresaris en l'anomenat cas ITV.

La jutgessa de vigilància penitenciària va revocar el dia 23 de maig passat el tercer grau que la Generalitat havia concedit el març a Oriol Pujol, en considerar que «l'escàs temps d'observació de l'intern», amb prou feines dos mesos, era «sens dubte insuficient» per poder dissenyar el programa de tractament més apropiat.

Una setmana després de la decisió de la jutgessa, la Junta de Tractament de Brians va optar per aplicar l'article 100.2 del reglament penitenciari a Oriol Pujol –que l'any passat es va concedir a Catalunya a 405 interns i actualment a 141–, que permet una flexibilització del règim del pres per adaptar-lo a les circumstàncies.



Junta de Tractament de Brians

La mesura acordada per la Junta de Tractament de Brians té una aplicació immediata, encara que necessitarà la posterior aprovació per part del jutjat de vigilància penitenciària.