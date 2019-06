Cinc detinguts per usar en el seu benefici fons per lluitar contra el càncer

Agents de la Policia Nacional van detenir a Saragossa, en el marc de l'anomenada operació Andes, cinc persones per estafa i pertinença a organització criminal. Deien recaptar diners per lluitar contra el càncer infantil i per a emergències al tercer món, però utilitzaven els fons en el seu propi benefici.

La investigació que ha portat a les detencions es va iniciar amb la denúncia presentada per l'Associació de Pares de Nens Oncològics d'Aragó (Aspanoa) contra les actuacions opaques d'una associació que deia recaptar diners per destinar-los íntegrament a la lluita contra el càncer infantil. Aquesta associació es publicitava a través d'una pàgina web, revistes, venda de productes solidaris i diversos actes. Així, havia recaptat fons per import d'uns dos milions d'euros en quatre anys. També operaven amb una altra empresa, destinada igualment a la captació de fons de donants.