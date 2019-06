Un candidat de Vox a Lleida deixa el partit, es declara independentista i estudia tornar a ERC

El candidat de Vox a l'alcaldia d'Alfarràs (Segrià), Antonio Jiménez, ha anunciat que deixa el partit ultradretà i s'ha declarat independentista i a favor dels líders independentistes presos.



Jiménez, que és el president de l'Associació de Gitanos d'Alfarràs, ha explicat en una entrevista a l'emissora local EmunFM que es va presentar com a candidat per Vox "perquè em van prometre la lluna - ha relatat -, però a l'hora de la veritat no em van recolzar en res".



A més que Vox ha incomplert, segons el seu parer, les promeses que li va fer per donar suport a la seva associació, Antonio Jiménez ha confessat que també ha descobert que "no puc estar en un lloc - ha dit- on estan en contra de moltes coses, fins i tot dels gitanos".



Per aquest motiu, Jiménez ha demanat perdó als veïns d'Alfarràs, als gitanos i als presos com Oriol Junqueras o Raül Romeva, "per haver-los defraudat", ja que "jo estimo Catalunya", ha confessat.





??Antonio Jiménez, el gitano que es va presentar per VOX a Alfarràs, assegura que les seves idees són catalanistes, el seu cor independentista, estima als presos, coneix a Junqueras i Romeva i sent dolor per haver-los defraudat pic.twitter.com/7KJB8o83op — Emunfmradio (@Emunfm) 3 de juny de 2019

??Antonio Jiménez, diu que s'ha sentit enganyat per @vox_es, que ell estima a Catalunya i que es planteja tornar a Esquerra Republicana d'Alfarràs pic.twitter.com/jOpRA6yG6B — Emunfmradio (@Emunfm) 3 de juny de 2019

Davant aquesta nova situació, el ja excandidat de Vox ha anunciat que li agradaria poder formar part d' ERC , com ja ho va ser en el seu passat, o de JxCat , encara quede la política i dedicar-se de ple a ajudar els gitanos que formen part de l'associació que presideix.Jiménez ha conclòs l'entrevista exclamant: