Incendi a Collada del Perelló: una crema agrícola provoca un foc que ja ha calcinat 150 hectàrees

Una crema agrícola ha provocat aquest dilluns l'incendi que ja ha calcinat fins ara almenys 150 hectàrees de superfície forestal a la Collada del Perelló (Baix Ebre), segons informen Agents Rurals. El foc, que segueix sense control, ha començat cap a dos quarts de dotze del migdia en una zona propera al parc eòlic de les Colladetes, on s'estaven cremant restes agrícoles de poda d'olivera sense mesures de prevenció. Les flames, conduïdes pel vent de mestral, s'han propagat ràpidament en sentit sud oest i han llençat focus secundaris a llarga distància. Com a mesura de seguretat, s'han desallotjat 32 persones de 18 masies. Per ara, no consten ferits i hi ha una seixantena de dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat treballant en la zona, a més de nou d'aèries.

Columna de fum de l'incendi de Collada del Perelló

Agents Rurals ha anunciat que ha posat una denúncia per l'incendi, causat per una crema agrícola imprudent. Per la seva banda, els Bombers segueixen treballant intensament en els flancs, tant esquerre com dret, i han informat que el cap del foc ha baixat d'intensitat.

Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla INFOCAT. A conseqüència de l'incendi, s'ha tallat preventivament la carretera local TV-3022 entre el Perelló i Rasquera (Ribera d'Ebre). A banda d'aquesta incidència, no hi ha afectació a nuclis habitats.

L'avís dels agents rurals per evitar incendis



Els agents rurals han recordat aquesta tarda que qualsevol crema agrícola ha de fer-se almenys a 25 metres de qualsevol zona de vegetació forestal, que les flames no poden superar els tres metres d'altura i que no es pot fer quan bufa vent.