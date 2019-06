El Suprem rebutja donar permís a Oriol Junqueras per accedir a l'acta d'eurodiputat

El tribunal del procés ha denegat la petició de l'exvicepresident Oriol Junqueras de sortir dilluns de presó per acatar la Constitució davant la Junta Electoral Central com a eurodiputat electe, perquè el seu desplaçament posterior a Brussel·les posaria en un «irreversible perill» el procés penal. La Sala assenyala en un acte que «acaba d'iniciar la fase de deliberacions», per la qual cosa denega la sol·licitud de Junqueras i la seva posterior immunitat que hagués pogut bloquejar o endarrerir la sentència, encara que precisa que la pèrdua del dret de participació política del líder d'ERC no és «irreversible», sinó un ajornament temporal fins a conèixer el desenllaç del procediment.

Diu la Sala que l'autorització per comparèixer davant la JEC per acatar la Constitució suposaria la renúncia de la seva condició de diputat al Congrés -si prioritzés ser europarlamentari- i el seu «obligat trasllat» a Brussel·les per prendre possessió en el ple constitutiu del 2 de juliol. Un desplaçament que posaria, segons el tribunal, «en un irreversible perill els fins del procés» perquè «implicaria la pèrdua del control jurisdiccional» sobre la mesura cautelar de presó preventiva que l'afecta i això «des de l'instant mateix en què l'acusat abandonés el territori espanyol».

A més, els magistrats no passen per alt que Brussel·les és el lloc on l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont «diu haver instal·lat la seu del govern de la república catalana a l'exili, la presidència del qual ell encarnaria. I així ho publicita al web i en totes les reunions personals que manté amb líders polítics».

Precisen que la situació plantejada ara és diferent de la que es va plantejar el passat 21 de maig quan el tribunal va permetre a Junqueras acudir al Congrés per prendre possessió del seu escó, una condició que el líder d'ERC ja ha consolidat un cop el tribunal ha adoptat les resolucions necessàries per fer possible la titularitat del seu dret a formar part de la cambra, amb les restriccions pròpies de la seva situació de privació de llibertat.

Ara bé, després de ponderar els drets que convergeixen i de la voluntat de no sacrificar cap dels interessos, el tribunal explica que rebutjar el permís «no implica una pèrdua irreversible del dret de participació del sol·licitant», sinó que només suposa «el seu temporal ajornament fins que, en funció de l'eventual desenllaç del procés, desapareguin els obstacles que impedeixen l'efecte adquisitiu de la condició parlamentària».

D'aquesta forma, serà la sentència la que condicioni l'hipotètic accés a la seva condició d'eurodiputat i no al contrari, com hauria estat el cas si Junqueras hagués viatjat a Brussel·les i adquirit la immunitat, que hagués pogut bloquejar la sentència en tant que el Parlament europeu tramita si li retira l'esmentada condició.

La Sala ha constatat que ni el Reglament del Parlament Europeu ni la Llei del règim electoral general, associen a la impossibilitat de recollida de l'acta i d'assistència a la sessió constitutiva a Brussel·les, «un efecte extintiu de la titularitat del dret», és a dir, que la decisió no és irreversible sinó només una limitació temporal, perquè el seu dret de participació segueix vigent.

El tribunal entén aquesta limitació com a «necessària per preservar un altre fi constitucionalment legítim i propi d'una societat democràtica, que no és un altre que l'assegurament dels fins del procés penal, la realitat del qual quedaria de manera irreversible menyscabada» si la Sala autoritzés la presència de Junqueras a Brussel·les.