Bonvehí demana «un esforç» per mantenir unit l'espai polític del PDeCAT i JxCat

El president del PDeCAT, el bagenc David Bonvehí, va demanar ahir un «esforç» per mantenir «unit» el PDeCAT i JxCat, en un moment de debat intern sobre com s'ha de reordenar aquest espai polític, després que hagin culminat el cicle electoral i els pactes municipals.

En una entrevista a Ràdio 4-RNE, Bonvehí va assenyalar tres objectius que s'haurien d'acordar «urgentment»: «Definir el projecte polític», com ha de ser «l'instrument per a portar-ho a terme» (dues organitzacions o només una) i la fórmula perquè puguin «ajudar» tant l'expresident català Carles Puigdemont, líder de JxCat, com «altres lideratges».

Preguntat per si s'extingirà el PDeCAT perquè només sobrevisqui JxCat, present ja a totes les institucions, Bonvehí va assegurar que no ho sap i que això ho decidiran els associats, però va remarcar que «el nom no fa la cosa».

Bonvehí va subratllar que la seva «dèria» és que el PDeCAT i JxCat es mantinguin units.

El president del Partit Demòcrata, que ahir va reunir la direcció de la formació hereva de CDC, va indicar que començaran a parlar de com s'ha de fer aquesta «ordenació» de l'espai quan s'hagin constituït els ajuntaments, però va evitar fixar terminis.

Si bé Bonvehí subscriu la necessitat d'ordenar l'espai, va remarcar que ho entén «com un procés d'integració de més gent», per la qual cosa va subratllar: «El projecte polític mai no estarà en risc si continuem fent les coses com les hem fet, amb diàleg, seny i deixant-nos molt poca gent pel camí».