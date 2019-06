L'Audiència Nacional investiga 15 empreses pel presumpte pagament de comissions a CDC en el 'cas 3%'

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata investiga 15 empreses i entitats pel presumpte pagament de comissions a Convergència Democràtica de Catalunya, segons l'escrit que ha avançat 'El Periódico' i al qual ha tingut accés l'ACN. Entre aquestes empreses hi ha la Fundació ACS i les constructores Copisa, Teyco i Urbaser. De la Mata investiga si aquestes firmes van pagar comissions de fins al 3% a l'extinta CDC a canvi de l'adjudicació d'obra pública. El magistrat investiga les 15 firmes per delictes de tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals. Les cita per a principis de juliol. A banda, també cita l'extresorer de CDC Daniel Osácar, el president de la constructora Teyco, Jordi Sumarroca Claverol –fill de Carles Sumarroca, fundador del partit- i l'expresident de l'empresa pública GISA, Josep Lluís Quer.

Segons De la Mata els investigats van orquestrar una estructura per finançar de manera il·legal CDC. Per fer-ho, diu, "alteraven tota mena de concursos públics" amb l'objectiu d'atorgar-los a un seguit d'empreses que, al seu torn, feien "donacions" a dues fundacions vinculades al partit, Catdem i Forum Barcelona. A l'escrit es pot llegir que, amb els pagaments, les empreses perseguien mantenir una bona relació "amb el partit i els seus jerarques" i ser "elegibles" en contractes futurs. Segons De la Mata, l'extresorer de CDC Andreu Viloca duia un control "exhaustiu" de les licitacions que oferien administracions controlades pels antics convergents.

Un altre tret que destaca De la Mata, és que les empreses buscaven "dissimular" les donacions a través de diferents entitats i pagant a les fundacions, en lloc de al partit. El magistrat investiga, "de moment", licitacions per valor de 218 milions d'euros, que haurien comportat comissions irregulars superiors al milió.

Entre les administracions on hi hauria hagut irregularitats en les concessions de contractes públics hi ha l'Ajuntament d'Olot, per un contracte de serveis públics de recollida de residus per valor de 2,5 MEUR més IVA; el Consorci d'Educació de Barcelona, per obres de manteniment dels edificis escolars públics, dos lots per valor de més de 9 MEUR més IVA; l'empresa pública d'infraestructures GISA; l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages; el Port de Barcelona, per un contracte de 39,5 milions d'euros més IVA; l'Autoritat Portuària de Barcelona, per un contracte de valor similar; Bimsa, per diferents contractes a Barcelona; la Diputació de Barcelona, per obres per valor de 253 milions; el Departament de Territori i Sostenibilitat, o l'empresa pública Infraestructures.cat, entre d'altres.