Els Mossos troben més proves contra l'empresonat per haver matat Janet Jumillas

Els Mossos van localitzar ahir al pis de Cornellà de Llobregat on suposadament va ser assassinada al març passat Janet Jumillas més proves que incriminen l'empresonat per matar la dona, entre elles restes del material amb què va cobrir el cadàver.

Segons fonts de la investigació, en l'escorcoll de l'habitatge de Cornellà del suposat autor del crim, Aitor G.P., els agents han trobat plàstic i restes de lona que coincideixen amb els que cobrien el cadàver de la dona quan va ser localitzat al maig passat en un descampat del Prat de Llobregat.

El jutge de Cornellà que investiga el crim va ordenar un nou escorcoll de l'habitatge d'Aitor G.P., on els Mossos van trobar després del seu arrest el maig restes de sang de la víctima. Segons el TSJC, en l'escorcoll, que va durar una hora i mitja, era present l'investigat, que actualment està en presó preventiva i que va ser excarcerat per practicar aquesta diligència. Per l'homicidi de Jumillas segueix en presó preventiva des del 9 de maig Aitor G.P., a qui els Mossos van veure tirar una setmana després de la desaparició de la dona unes ulleres trencades de la víctima i dos pals de fregar amarats de sang, que també era a les parets i el terra de casa seva a Cornellà, on hi havia pintura recent a part de l'habitatge.

Jumillas, de 39 anys i mare de dos fills, va acudir el 13 de març a fer unes gestions a l'oficina de l'Agència Tributària de Cornellà i va aparcar el seu vehicle a prop d'aquest lloc, situat a pocs metres del pis d'Aitor G.P.