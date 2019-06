El Govern es compromet a treballar amb lleialtat després de les disputes municipals

El Govern ha girat full de les disputes entre JxCat i ERC pels ajuntaments catalans i s'ha conjurat per treballar «amb lleialtat» amb vista a aconseguir una unitat estratègica sobiranista. Així es va expressar ahir la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, al final de la primera reunió del Consell Executiu després de les constitucions dels ajuntaments catalans dissabte passat. Un procés no exempt de disputes entre JxCat i ERC a diversos municipis catalans en els quals la tan reivindicada unitat independentista no s'ha traduït en pactes entre aquestes dues forces.

Budó, que va iniciar la roda de premsa disculpant-se per la polèmica generada la setmana passada per les preguntes en castellà, va evitar entrar a valorar aquestes friccions locals entre JxCat i ERC. Tampoc no va abordar el cas de Santa Coloma de Farners, amb intervenció del president català, Quim Torra, al·legant que aquest assumpte no s'havia tractat durant la reunió de l'executiu.

Conscient que forma part d'«un govern de coalició» que per tant no és «monolític», la consellera sí que va emfatitzar que els membres del Govern s'han compromès «a ser lleials uns i altres» i a «treballar junts des de la lleialtat» per a la unitat sobiranista.

Precisament ahir, Torra va prosseguir la seva ronda de consultes amb partits i entitats sobiranistes per teixir una resposta unitària a la sentència del procés, i va rebrer al Palau de la Generalitat una delegació de la CUP i una altra de Demòcrates. Al final de la reunió amb els antisistema, el diputat de la CUP Carles Riera va explicar que havia transmès a Torra que es deixi de «símbols» i «passi a l'acció», a la «desobediència institucional» i a la «via unilateral».

En la roda de premsa posterior al Govern, Budó va donar poques pistes per on podria transcórrer aquest full de ruta ni va concretar a què es referia Torra exactament quan en el ple del Parlament de la setmana passada va dir «ho tornarem a fer». Una expressió que vol dir que el Govern està «compromès amb el dret a l'autodeterminació» i que «persistirà i garantir els drets de la ciutadania», es va limitar a dir Budó.