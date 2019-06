Sánchez limita l'oferta a Iglesias a llocs en l'Administració, però confia en el seu suport

El president del Govern, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que espera el suport de Podemos en la investidura tot i que només ofereix a aquest partit representació en l'«Administració Pública», davant de la petició de ministeris que ha reiterat el seu líder, Pablo Iglesias. El cap de l'Executiu va fer aquestes afirmacions a Brus-sel·les, al final del Consell Europeu, on va reiterar la petició als «partits que parlen de sentit d'Estat», és a dir a PP i Ciutadans, que s'abstinguin i, si no, que expliquin quina és l'alternativa. Pedro Sánchez va defensar la seva oferta a Unides Podem afirmant que fa 12 mesos que governa amb la formació lila, però va recordar que no suma amb el PSOE majoria absoluta. Per aquest motiu, va dir, ha ofert a Pablo Iglesias un govern de cooperació en tres àmbits: Parlamentari, on considera Podemos «soci preferent»; en el d'acords programàtics; i en el de la «cooperació institucional». En relació amb aquest últim punt, Sánchez precisa que la formació d'Iglesias «té tot el dret a veure's representada en l'àmbit de l'Administració Pública», i estableix així una limitació a les aspiracions de Podemos d'ocupar ministeris en el Govern.