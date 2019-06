En llibertat dos homes detinguts per abusar sexualment d'una noia de 25 anys a Badalona

Dos homes que aquest dilluns van ser detinguts a Badalona com a presumptes autors d'un abús sexual a una noia de 25 anys en un pis del barri de la Salut durant la revetlla de Sant Joan han quedat en llibertat amb la condició d'investigats. El jutjat d'instrucció número 5 de Badalona, el de guàrdia el dia dels fets, els ha deixat en llibertat després que ni la declaració de la víctima ni una roda de reconeixement hagin servit per identificar-los com a autors dels fets materials denunciats. Fonts judicials han informat que la causa per abús sexual continua oberta i que es determinarà el delicte segons avanci la investigació.

En un comunicat, el TSJC ha informat que els dos homes han passat la nit sota custòdia judicial fins que la jove, que va ser traslladada a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha pogut declarar aquest dimarts.

Segons la versió facilitada per l'Ajuntament de Badalona, la dona va pujar al pis amb un dels dos homes a qui ja coneixia i amb qui havia mantingut relacions sexuals esporàdiques amb anterioritat. Un cop a l'immoble, un segon home els esperava que es qui suposadament va abusar de la dona. Sempre segons la versió del consistori, la noia va poder demanar ajuda per una de les finestres de l'habitatge i la Guàrdia Urbana va poder actuar amb rapidesa.