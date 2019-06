Detenen una conductora a La Rambla que va intentar fugir de la Policia

La Guàrdia Urbana va detenir dimarts al vespre la conductora d'un vehicle a l'altura del Liceu que va intentar fugir fent cas omís de les indicacions policials.

Els agents li van ordenar que s'aturés al carrer Pelai amb Plaça Catalunya, però ella no ho va fer i va baixar per la Rambla fins a Liceu, on una patrulla que havia sentit l'avís va col·locar les motos a la calçada com si fos un obstacle per aturar la seva fugida. El president de la Generalitat sortia casualment del Liceu, però la Guàrdia Urbana descarta qualsevol relació entre els dos fets i demana que no es difonguin informacions no contrastades al respecte. Per les xarxes havien circulat missatges que havien especulat amb un intent d'atemptat.

Als Mossos d'Esquadra tampoc els consta cap informació en aquest sentit. La dona va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia. També se li atribueix un delicte contra la seguretat del trànsit.