El TS consultarà la justícia europea per la immunitat d'Oriol Junqueras

El tribunal del procés ha activat el tràmit per preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre «els privilegis i les immunitats» de la UE, com així va sol·licitar Oriol Junqueras, a qui va impedir sortir de presó per continuar amb els requisits per convertir-se en eurodiputat. La sala va donar un termini de tres dies a les acusacions (Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Vox) i a la defensa de l'exvicepresident de la Generalitat -acusat de rebel·lió pel procés- perquè es pronunciïn sobre la pertinència de plantejar una qüestió prejudicial sobre això al Tribunal de Justícia de la Unió Europea a Luxemburg.

El Suprem, que manté a la presó a l'exvicepresident, els pregunta si segons el seu parer l'esmentada qüestió prejudicial és necessària per resoldre el recurs de súplica de Junqueras contra la negativa a excarcerar-li perquè acudís el 17 de juny al Congrés a acatar la Constitució davant la Junta Electoral Central i continuar així amb els tràmits per convertir-se en europarlamentari. I, en cas afirmatiu, quina qüestió hauria de formular a Luxemburg. En aquest recurs, Junqueras va demanar al Suprem que preguntés al TJUE, entre altres qüestions, si aquesta immunitat parlamentària comença des del moment en què els candidats al Parlament Europeu són elegits. «Protegeix l'esmentada immunitat davant mesures cautelars de naturalesa penal (per exemple, presó preventiva) quan les esmentades mesures fan impossible per al candidat electe adquirir la seva condició i exercir de manera efectiva el seu mandat com a membre del Parlament Europeu?», formulava la defensa de l'exvicepresident.

La Fiscalia -que ja es va manifestar en contra de la petició de Junqueras- creu que no i entén, d'acord amb un informe dels serveis jurídics del Parlament Europeu, que aquesta garantia no és efectiva fins que no s'adquireixi la plena condició d'eurodiputat i la Cambra es trobi en període de sessions.

D'altra banda, la Fiscalia va sol·licitar al Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que investiga la logística de l'1-O, que elevi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya exposició raonada perquè assumeixi les diligències contra el diputat d'ERC i exsecretari d'Hisenda del Govern Josep Lluís Salvadó per la seva presumpta vinculació amb l'1-O i la creació de la Hisenda catalana. Segons l'escrit, aquest alt càrrec del departament que va estar liderat per l'exvicepresident Oriol Junqueras pot ser presumpte autor de delictes de malversació de cabals públics, prevaricació, desobediència, descobriment i revelació de secrets i organització criminal.