Zapatero demana el vot dels sobiranistes en la investidura

L'expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va fer una crida ahir als partits independentistes al Congrés dels Diputats, a «reflexionar» què esperen de la propera legislatura i els va demanar que «facilitin» la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez.

En aquest sentit, va avançar que «el tema més important que caldrà afrontar» durant els propers quatre anys serà Catalunya. Zapatero també va carregar contra Ciutadans per la seva predisposició a pactar amb Vox, mentre que van tancar la porta al PSOE, que va recordar que «és qui més vots ha tingut en 40 anys de democràcia». «El dia que l'executiva de Ciutadans aposta per fer acords amb Vox comença el declivi i el principi del final de Ciutadans», va sentenciar.

També va criticar el PP per pactar amb el partit d'ultradreta, però en aquest cas Zapatero va assegurar que ho fan «per supervivència». Així, el líder socialista va qualificar la formació popular «d'avariada» i va retreure a Pablo Casado que busqui pactes de govern amb Vox per poder sobreviure. En relació amb Vox, Sánchez va alertar del perill d'un partit d'extrema dreta a Espanya, on «l'extrema dreta no és qualsevol cosa», segons va apuntar, i va qualificar-lo de «bomba explosiva».



«Apropar posicions»

En relació amb el diàleg amb Catalunya, Sánchez va reivindicar-se com «el més ferm partidari de tots els polítics» i va demanar «apropar posicions». «Els independentistes han de canviar, però el conjunt de forces de l'Estat també», va explicar, i va demanar buscar «punts de trobada», fet que va considerar que «és factible». A més, va assegurar que el seu tarannà no és «el d'imposar la via dels fets, esgrimir la llei ni les banderes», sinó que aposta per «persuadir, atraure, recuperar, sentir i compartir», verbs que va considerar clau per a la convivència.