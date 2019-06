El TC rebutja suspendre la votació que va deixar Iceta sense ser senador

El ple del Tribunal Constitucional (TC) va fer públic ahir una resolució on acorda per unanimitat denegar la petició del grup parlamentari del PSC de suspendre cautelarment l'acord de la mesa del Parlament del 16 de maig del 2019 que va establir el sistema de votació per designar senadors de representació autonòmica.

Fruit d'aquell acord de la mesa el Parlament va sotmetre a votació pel sistema habitual la candidatura del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i aquest no va obtenir l'aval de la majoria de la cambra per esdevenir senador. El TC addueix que el sistema de votació elegit per la mesa del Parlament «és una decisió parlamentària» que no es pot suspendre perquè «ja ha estat executada plenament i s'han esgotat els seus efectes».



«Tornar-ho a fer» però legalment

D'altra banda, Miquel Iceta va demanar ahir al president de la Generalitat, Quim Torra, que el que sigui que vulgui portar a terme quan llança la consigna de «ho tornarem a fer» transcorri dins la legalitat.

A la sessió de control al Govern al Parlament, Iceta va remarcar a Torra que «fora de la legalitat no hi ha camí, o potser sí que n'hi ha, però porta al desastre». «Sé que la consigna és 'ho tornarem a fer'. Feu-ho, però sempre dins de la legalitat, amb ple respecte a les idees, al conjunt del poble i a les institucions», va demanar el líder socialista. Així va fer referència a la frase «Ho tornarem a fer» que va llançar Torra en un ple del Parlament, sense més concreció del que significa, al final del judici del procés.