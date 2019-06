Torra avança que es prohibiran activitats a l'aire lliure els pròxims dies per evitar més incendis

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avançat que el Govern prohibirà activitats a l'aire lliure, ja sigui de treball o d'oci, durant els pròxims dies per la situació "d'emergència pel clima" per evitar que es pugui declarar un altre incendi. "No ens podem permetre un segon incendi a Catalunya", ha assegurat, durant la seva visita al centre de comandament del foc que continua actiu a la Ribera d'Ebre. Torra ha explicat que aquestes mesures es prendran durant les properes hores amb l'objectiu "d'extremar les precaucions". El president ha fet una crida a la "responsabilitat de tot el país" per assumir "la situació amb generositat, prudència i solidaritat".

El president de la Generalitat ha demanat a la ciutadania "atendre les instruccions" que estan donant els diferents serveis d'emergències i de seguretat. "Es importantíssim que hi hagi la màxima prudència i atenció a totes les instruccions", ha remarcat.

Torra ha afegit que el Govern s'ha posat en contacte amb els consolats de les persones estrangeres que han estat evacuades de les seves masies, tot i que ha assenyalat que la situació està "controlada" i que "no cal patir per ningú". Segons Protecció Civil, hi ha 53 persones evacuades.



"En mans dels millors professionals"

El president ha expressat el seu "agraïment" als operatius dels diferents cossos d'emergències que estan treballant en les tasques d'extinció de l'incendi. "Estem en mans dels millors professionals del país", ha assegurat, "amb els Bombers, als Agents Rurals, els Mossos d'Esquadra i la Unitat Militar d'Emergències, que han vingut a ajudar-nos".