Dos morts i un ferit greu per l'onada de calor

Un menor de 17 anys a Còrdova i un home de 93 anys a Valladolid han mort a conseqüència de l'onada de calor, mentre que un treballador del camp de 45 anys continua ingressat en l'UCI d'un hospital de Múrcia, en estat greu, amb símptomes provocats per les altes temperatures.

En la matinada d'aquest divendres ha mort el jove de 17 anys que es trobava en coma després de ficar-se en una piscina per a mitigar els efectes de la calor quan estava treballant en el camp, segons la Conselleria de Salut de la Junta d'Andalusia.

El menor, de la localitat cordovesa de Castro del Riu, estava segant quan va començar a sentir marejos per les altes temperatures, per la qual cosa es va ficar en la piscina de la finca per a refrescar-se i en sortir de l'aigua va començar a convulsionar. En la tarda del dijous, el jove va ser ingressat a l'hospital Reina Sofia, on ha mort a les 1.25 h d'aquest divendres després de ser sotmès a una operació de recuperació cardíaca (RPC)

Unes hores abans, un ancià de 93 anys va morir en el cèntric carrer Santiago de Valladolid de mort natural "per un cop de calor", segons fonts de la Policia municipal. L'home caminava pel carrer sobre tres quarts de sis de la tarda quan es va desplomar. El mèdic forense va certificar que va sofrir una "mort natural per cop de calor".

D'altra banda, un treballador del camp de 45 anys continua ingressat en estat greu, en la unitat de vigilància intensiva (UCI) de l'hospital de Múrcia, afectat per símptomes d'un possible cop de calor, segons fonts sanitàries. L'home es va començar a trobar malament en la finca El Soto, de Calasparra, sobre les 14 hores, quan va haver de ser traslladat al centre de salut local, des del qual, davant la gravetat del seu estat, va ser remès a l'hospital.

També un auxiliar forestal que intervenia en el dispositiu per a intentar controlar l'incendi de la Ribera d'Ebre, que ja ha afectat a més de 6.500 hectàrees, va haver de ser traslladat a l'hospital després de sofrir un cop de calor.

Les autoritats sanitàries han demanat als ciutadans extremar les mesures de precaució davant les altes temperatures, en una jornada en la qual l'onada de calor s'empitjorarà amb temperatures màximes que aconseguiran fins a 42 graus en algunes zones.