Manifestació massiva El Pride reivindica la diversitat familiar

La manifestació del Pride! Barcelona va omplir ahir els carrers de Barcelona a partir de les sis de la tarda. Sota el lema «50 anys d'Stonewall. Seguim la revolta», va avançar cap al Paral·lel i fins a plaça Espanya reivindicant la diversitat familiar i la igualtat de drets amb les famílies «heteronormatives». Les entitats van denegar a Cs participar-hi. Dijous va començar amb una agressió homòfoba a un local a Ronda Universitat gravada i difosa a les xarxes a un home per com vestia. Li recriminava i l'amenaçava que sortís del local. Et «faré heterosexual a hòsties», li deia. EUROPA PRESS