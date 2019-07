L'incendi de la Ribera d'Ebre entra en fase de control i Torra promet un pla de xoc

Els Bombers confiaven a donar totalment per controlat la nit passada l'incendi que es va declarar dimecres a la Ribera d'Ebre si el vent de marinada no ho impedia, i les administracions treballen en un pla de xoc per rellançar una zona on han cremat unes 6.000 hectàrees.

Ahir van treballar al perímetre de l'incendi, que també ha afectat les comarques lleidatanes de les Garrigues i el Segrià, un total de 50 dotacions –34 vehicles autobomba dels Bombers de la Generalitat, dotacions dels agents rurals, 3 helicòpters i vehicles de suport i comandament– per refrescar el ter-reny i consolidar el perímetre de l'incendi en el terç superior del flanc dret.

A primera hora del matí, tots els efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) que han col·laborat en la lluita contra l'incendi van tornar a les seves respectives bases.



Pla de xoc

El president de la Generalitat, Quim Torra, es va desplaçar ahir al matí al centre de comandament habilitat al municipi de Vinebre (la Ribera d'Ebre), on es va reunir amb els alcaldes dels vuit municipis afectats per l'incendi, un dels més importants els últims anys a Catalunya.

Torra va prometre un «pla de xoc» per pal·liar els danys de l'incendi, i va agrair la labor «heroica» dels equips d'emergència, que han evitat que cremessin les 20.000 hectàrees que la Generalitat va preveure que podien quedar afectades, atès el seu potencial. Les autoritats municipals, va explicar el president, es dedicaran aquesta setmana a diagnosticar amb detall els danys materials i els perjudicis econòmics generats per l'incendi.

De la seva banda, la Generalitat, la Diputació i la Delegació del Govern es coordinaran, segons Torra, per donar una resposta conjunta de les administracions davant les peticions del territori. Dissabte que ve, alcaldes i representants de les altres administracions es reuniran per avançar en aquest pla i decidir si convé demanar la declaració de zona catastròfica.

Ahir seguien desallotjades de les seves masies una trentena de persones, de les quals vint eren al centre d'acollida de Flix, quatre al de Palma d'Ebre, i cinc al de Bovera. A més, s'ha habilitat el número 977 41 11 58 per informar tots els afectats sobre l'estat de les seves cases, finques i ramats.

De les cinc carreteres locals tallades des de dimecres passat, anit en seguien tancades dues, la T-703, de Palma d'Ebre a la C-233, i la C-233, de Bovera a Flix.

Les xarxes han servit perquè els promotors del projecte solidari «Rebrotem», amb el qual es vol ajudar els afectats per l'incendi, hagin reunit 24.000 euros.