La capitana del Sea Watch 3 va irrompre al port de Lampedusa per «por i desesperació»

Carola Rackete és escortada per la policia italiana reuters

La capitana del vaixell de rescat Sea Watch 3, Carola Rackete, ha assegurat que la seva irrupció al port de Lampedusa amb 40 immigrants a bord es va deure a la «desesperació» i a la por al fet que alguns dels rescatats poguessin llevar-se la vida, després d'haver passat diversos dies atrapats en el vaixell, segons ha fet saber a través d'un diàleg amb el seu advocat, enviat pel mateix lletrat al Corriere della Sera.

Rackete està ara detinguda a Itàlia després d'entrar al port sense permís de les autoritats i està en espera d'una possible imputació per ignorar les ordres dels patrullers, un acte que el ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, va descriure com una agressió als agents.

Si Rackete és imputada podria enfrontar-se a una pena d'entre tres i 10 anys de presó. En cas contrari, seria deportada immediatament d'Itàlia juntament amb la prohibició de tornar a territori italià en cinc anys.

La capitana va reiterar les seves disculpes a la tripulació d'un patruller que va envestir durant la maniobra d'atracament. «Per descomptat que no volia anar contra la patrulla de la Guàrdia di Finanza. No era la meva intenció posar en perill a ningú. Per això ja m'he disculpat i ho repeteixo: estic molt trista que hagi ocorregut així», segons la missiva. Rackete insisteix que en el moment de l'incident, «els migrants del vaixell ja havien començat a autolesionar-se i tenia por que acabessin suïcidant-se».



Salvini respon

En resposta, Salvini ha reiterat que l'actuació de la capitana del Sea Watch 3 va posar en perill la vida dels agents de la Guàrdia di Finanza italiana i qüestiona les seves afirmacions sobre l'«estat de necessitat» tot destacant que cap dels 41 migrants rescatats tenia problemes de salut.

L'advocat de Sea Watch, Leonardo Marino, ha subratllat que la decisió d'entrar al port de Lampedusa va ser de l'equip de l'ONG, no només de la capitana. «Estem orgullosos de la nostra capitana. Va actuar de la manera correcta. Va acatar la llei del mar i va posar la gent fora de perill», va apuntar diumenge per la seva part el director general de Sea Watch, Johannes Bayer.