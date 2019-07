Madrid pretén tancar les delegacions catalanes a Alemanya, Suïssa i el Regne Unit

El Govern espanyol va demanar ahir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que tanqui les delegacions catalanes a Alemanya, Suïssa i el Regne Unit perquè les considera «lesives per als interessos de l'Estat i al servei d'un projecte secessionista inconstitucional».

El ministeri d'Afers Estrangers va sol·licitar a l'Advocacia de l'Estat que demani la «paralització de l'activitat» d'aquestes delegacions, ja que són les que estan portant a terme «amb singular intensitat» tasques a favor dels objectius del procés secessionista de Catalunya que ha estat declarat inconstitucional pel Tribunal Constitucional.

En una nota, el ministeri va recordar que l'Advocacia de l'Estat ha recorregut davant el TSJC atès que es constata que les delegacions contravenen «de forma evident» les lleis que estableixen la competència exclusiva de l'Estat en matèria de relacions exteriors.

Exteriors ja havia interposat un recurs contenciós administratiu davant el TSJC contra el restabliment de les delegacions del Govern de la Generalitat al Regne Unit, Irlanda, Alemanya, els Estats Units, Itàlia, Suïssa i França.

El 27 de juny passat també va recórrer l'obertura de les delegacions a Mèxic, l'Argentina i Tunísia perquè considera que són «instrument fonamental» per promoure les tesis del secessionisme i «denigrar» la imatge internacional d'Espanya.

Exteriors va informar que ahir va decidir demanar el tancament cautelar de les oficines de Berlín, Londres i Ginebra per la «singular intensitat» de les tasques que porten a terme a favor dels objectius del procés secessionista de Catalunya.

Per això, subratlla Exteriors, la sol·licitud de mesures cautelars presentada «se circumscriu en aquest moment a l'activitat d'aquestes tres delegacions».

L'escrit presentat argumenta que aquestes oficines «estan en funcionament i contravenen de forma evident amb la seva activitat, entre d'altres, un títol competencial i exclusiu de l'Estat, com les relacions internacionals, com a límit de l'acció exterior de les comunitats autònomes».

Per al ministeri, el restabliment d'aquestes oficines persegueix un «fi inconstitucional com és la creació d'una estructura d'Estat, al servei d'un projecte de transició nacional de caràcter secessionista inconstitucional, amb greu perjudici per a la política exterior d'Espanya».

La nota subratlla que Exteriors «lamenta haver de sol·licitar les citades mesures cautelars però no se li deixa una altra opció per preservar» la competència exclusiva de l'Estat de regular i coordinar les activitats amb projecció externa de les comunitats autònomes.