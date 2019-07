El TC avala l'aplicació del 155 per la situació d'excepcionalitat a Catalunya

Gairebé dos anys després de la inèdita aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, el TC ha avalat per unanimitat aquesta mesura impulsada per l'Executiu de Mariano Rajoy per primera vegada en democràcia i que va acabar amb la destitució en bloc del Govern de Carles Puigdemont.

De moment no ha transcendit el contingut íntegre de les sentències, de les quals només s'ha publicat el veredicte, si bé fonts del tribunal expliquen que aprofundiran en la proporcionalitat d'una mesura que, no obstant això, el TC estima que només pot aplicar-se en situacions excepcionals d'extrema urgència.

Com la que, segons aquest argument, va esdevenir-se a Catalunya després de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, declarat il·legal, i la posterior declaració unilateral d'independència després que Puigdemont renunciés a convocar eleccions, com li demanaven alguns membres del seu Govern.

Era el 27 d'octubre del 2017 i el Senat donava llum verd al Govern per assumir les competències de les institucions catalanes. Només unes hores abans, el Parlament havia aprovat la DUI, en el preàmbul de la qual va declarar un «Estat independent en forma de república».

El màxim intèrpret de la Constitució va anul·lar aquella declaració d'independència i ara s'ha pronunciat per primera vegada sobre el 155 en dues sentències que suposen un reconeixement a la mesura aprovada per majoria absoluta a la Cambra Alta.

El tribunal desestima gairebé íntegrament els recursos que van presentar successivament el grup parlamentari d'Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea i el Parlament de Catalunya.

El Tribunal Constitucional només admet, i amb això anul·la, un precepte relatiu a les publicacions en els butlletins oficials. Concretament, la part de l'acord del Consell de Ministres que privava d'efectes la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya de disposicions normatives o actes sense autorització del Govern central o en contra de les disposicions d'aquest òrgan.

Sobre el recurs del Parlament, el tribunal de garanties també avala «totes les disposicions» que es van dictar «en desenvolupament o com a complement o addicció» de les mesures aprovades pel Senat.