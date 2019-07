Troben ossos humans al lloc on van assassinar les tres nenes d'Alcàsser

Han aparegut uns ossos on van matar les tres nenes d'Alcàsser. Així ho han manifestat fonts de la Guàrdia Civil de València, que han explicat que els ossos van ser trobats fa una setmana per unes persones que havien acudit a visitar el paratge de la Romana, a prop de la presa de Tous, arran de la recent estrena de la sèrie de Netflix "El crim d'Alcàsser".

Es tracta d'uns ossos de mida petita que les persones que els van trobar van portar a la caserna de la Guàrdia Civil d'Oliva, des d'on es van traslladar a la Comandància de València, que va decidir que els analitzés l'Institut de Medicina Legal de la ciutat.

Les mateixes fonts han precisat que les anàlisis efectuades han determinat que es tracta d'ossos humans, però no poden determinar si pertanyen o no a les nenes d'Alcàsser, pel que es van a traslladar a Madrid per treure'n l'ADN i fer més estudis. En funció del que concloguin els treballs que es facin a Madrid sobre els ossos, el jutge determinarà si obre o no una investigació al respecte, han precisat les mateixes fonts.

"Las Provincias" ha avançat avui que la Unitat d'Antropologia Forense de l'Institut de Medicina Legal de València ha determinat que són quatre trossos de falanges, però no ha pogut determinar ni l'edat ni el sexe de la persona a la qual pertanyien.