Bonvehí: «L'acord amb el PSC a la Diputació de Barcelona no afectarà el Govern»

El president del PDeCAT, David Bonvehí, va defensar ahir que a la Diputació de Barcelona no hi havia majoria independentista i va considerar que l'acord aconseguit amb el PSC-CP «no afectarà el Govern».

En una entrevista a Catalunya Ràdio, va defensar l'acord de govern amb el PSC-CP, en el qual JxCat es compromet a votar els socialistes per a la presidència de la Diputació, en argumentar que «no hi havia majoria independentista per poder tirar endavant aquesta legislatura».

Bonvehí també va recordar els republicans que han aconseguit pactar «a l'ajuntament de Tarragona, on hi ha un alcalde d'ERC; a l'ajuntament de Lleida, on hi ha un alcalde d'ERC; a la Diputació de Tarragona, on hi ha una presidenta d'ERC; a la Diputació de Lleida, on hi ha un president d'ERC, i a la Diputació de Girona, amb un president, en aquest cas, de JxCat».

Bonvehí també va afegir que a Figueres i Sant Cugat del Vallès «ERC va preferir pactar amb la CUP i amb el partit socialista per fer fora la persona, de JxCat, que havia guanyat les eleccions de manera molt àmplia», però que això no va generar una crisi en el Govern.

En ser preguntat per si han deixat de considerar el PSC un partit vinculat a l'article 155 de la Constitució, va respondre que no, perquè «segueix sent un dels partits que va promoure i va acceptar aquell 155».

«Sabem qui és el partit socialista i sabem allò que ha fet aquests últims anys, però també, doncs, sabem que les majories en les eleccions municipals han estat les que han estat», ha declarat.



Aposta per llistes unitàries

També va destacar que JxCat va apostar per formar llistes unitàries independentistes per concór-rer a les eleccions municipals i evitar que «les principals ciutats del país estiguin governades per forces que no són sobiranistes».

«Això no va ser possible», va dir, i va indicar que en l'escenari actual és positiu que una força sobiranista com JxCat pugui estar al govern de la Diputació de Barcelona.

A més, Bonvehí va assenyalar que si haguessin acordat un govern a la Diputació amb ERC haurien aconseguit «menys vots que un altre tipus d'acord, que haurien fet les tres forces que governen l'Ajuntament de Barcelona actualment».



Iceta defensa la transversalitat

D'altra banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va defensar l'acord amb JxCat i va desgranar els «criteris» seguits pel seu partit per pactar: «Contra els blocs, transversalitat; contra el bloqueig, governs estables; contra el sectarisme, respecte institucional».

«Aquests són els nostres criteris i normes de conducta i estaria molt bé que tothom els acceptés», va dir Miquel Iceta durant la seva intervenció en el consell nacional del PSC.

El líder dels socialistes catalans va carregar contra tots aquells que pronuncien «discursos polítics hipòcrites i contradictoris», uns partits que «erosionen a les institucions» perquè «només accepten com a democràtics els resultats que els són favorables».

«Escolto uns partits criticar altres partits perquè fan uns pactes que els partits que critiquen fan a la localitat veïna», va assenyalar amb una mica de sorna Iceta, que també va lamentar que sembli que «la crítica que es fan uns a altres és per veure qui pacta més amb els socialistes».

Va instar així, sense nomenar-los, JxCat i ERC a «que es mirin al mirall» i observin que pactar amb el PSC és garantia d'estabilitat, de progressisme i d'anteposar un govern estable a apostes partidistes.

En la seva intervenció, Miquel Iceta també es va preguntar «quina mostra de sensibilitat democràtica» tenen «dirigents polítics que organitzen espectacles com el de la plaça Sant Jaume o Santa Coloma de Farners», i va reclamar respecte per la «legitimitat» dels pactes assolits perquè «si els responsables polítics no respecten les regles del joc, qui ho farà?».

«S'està intentant explicar que sense el PSC va tot millor i als fets em remeto, és tot al contrari», va afegir tot seguit Iceta en la seva intervenció en el consell nacional del PSC.