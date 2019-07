La policia impedeix que es mostri la ikurriña al txupinazo de Pamplona

La Policia Municipal de Pamplona va impedir als regidors d'EH Bildu i Geroa Bai que despleguessin una ikurriña davant les 15.000 persones concentrades per presenciar el txupinazo, la qual cosa va propiciar que es visquessin moments de tensió i forcejament entre uns i altres a l'interior de l'ajuntament navarrès.

L'alcalde de Pamplona, Enrique Maya, va desitjar que els Santfermins del 2019 transcorreguessin «amb normalitat» i «sense que ningú vulgui imposar el que no es pot imposar».

Després del «txupinaxo», el portaveu d'EH Bildu i alcalde en la passada legislatura, Joseba Asiron, es va dirigir directament a l'actual batlle, Enrique Maya, per retreure-li els fets ocorreguts amb la policia instants abans quan intentaven mostrar la ikurriña.

Maya va censurar que els edils nacionalistes «estan llançant permanents missatges per la convivència però hi ha alguns que la volen trencar». «Ho tenen tot preparat per generar tensió en un moment en què no se n'hauria de tenir, però són així, actuen així, i jo mantindré la tranquil·litat perquè al final la festa pot amb tot», va assenyalar.

Per la seva banda, Asiron va assegurar que «ha estat una situació molt desagradable, quan anàvem a sortir al balcó ens hem trobat que era l'únic que tenia a policies municipals custodiant-lo, i hem vist per què era, en el moment en què un regidor ha intentat treure una ikurriña al balcó se li han abalançat els policies municipals i ho han impedit, perquè tenien ordres per a això». «És una cosa absolutament irregular. Escenes com la d'avui són lamentables», va afirmar.

D'altra banda, Creu Roja va atendre ahir un total de 24 persones durant les primeres hores de les festes de Sant Fermín. La majoria de les intervencions (10) van ser per ferides. També es van tractar dos traumatismes, dues intoxicacions etíliques, dues intervencions d'oftalmologia, set per altres motius, i va tenir lloc un trasllat a un centre mèdic.