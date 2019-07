Casado insisteix a no abstenir-se «per responsablitat»

? El president del PP, Pablo Casado, va insistir ahir que no s'abstindrà per a la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez, per «coherència» i «responsabilitat» com a líder de l'oposició i va advertir que, després de dos mesos, no es pot continuar «perdent el temps».

En roda de premsa al Congrés, després de la reunió d'una mica més d'una hora amb Sánchez, va dir que el candidat socialista és el «responsable» de desbloquejar la situació, i va apuntar que potser és el moment de deixar de parlar d'abstenció i començar a fer-ho de «coalicions de govern o governs estables».

El president del Partit Popular va dir que, per la seva part, «més no poden fer» i que ara «la pilota és a la teulada de Sánchez» i haurà d'explicar ell per què no es posa d'acord amb qui ja ha pactat en l'àmbit autonòmic, en referència a Podemos. «Nosaltres no ens podem abstenir en la investidura, ni en la d'ara ni en la segona votació ni si decideix presentar-se a una altra», va afirmar Pablo Casado.