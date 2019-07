Mig miler de persones denuncien a Barcelona la «criminalització» de les ONG de rescat al Mediterrani

Mig miler de persones s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per denunciar la "criminalització" de les ONG de rescat al Mediterrani. Segons dades de l'Ajuntament, unes 500 persones han recorregut el centre de la ciutat en una marxa convocada pels voluntaris d'Open Arms sota el lema 'Abans presos que còmplices'.

Els manifestants han denunciat la "persecució" per part dels governs europeus de les organitzacions que fan tasques de rescat. Durant la marxa, han cantat consignes com "rescatar no és un delicte", "aquesta Europa no ens representa" o "migrar és un dret i rescatar una obligació".

Amb caretes dels principals líders europeus, les crítiques més dures han estat per al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i per al vicepresident i ministre de l'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, a qui els manifestants han titllat de "feixista".