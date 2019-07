Un centenar de carteristes actua cada dia a la xarxa del metro de Barcelona

Entre 80 i 100 carteristes treballen cada dia a la xarxa del metro de Barcelona. Es col·loquen a les estacions de més afluència, com són els intercanviadors, i on pugui haver-hi més espai d'escales, ascensors i passadissos, i furten sobretot carteres i mòbils. Ho fan de diferents maneres però gairebé sempre actuant amb petits grups on cadascú té un rol. Només el mes de juny, els Mossos d'Esquadra de l'Àrea de Seguretat del Transport Metropolità han identificat 470 carteristes i han practicat 67 detencions.

A l'andana de l'estació de Diagonal de l'L5, un petit grup de policies de paisà detecta l'enfrontament entre dos usuaris del metro. Un retreu a l'altre haver-li sostret la cartera. Els Mossos hi intervenen i la suposada víctima explica que li ha pres la cartera amb 550 euros. En sobrepassar els 400 euros, els Mossos l'han de detenir. Se l'enduen al vestíbul i allà l'identifiquen. És la 27a vegada que l'arresten.

Pocs minuts més tard, dos agents més detecten la presència de dues noies sospitoses. Les identifiquen i una d'elles té una ordre de crida i cerca per no haver-se presentat a un altre judici també per furt. Amb aquests antecedents, també és detinguda, mentre després de registrar-la, deixen marxar la seva companya.

Són dues de les detencions que els agents de l'Àrea de Seguretat del Transport Metropolità fan habitualment al metro de Barcelona.

Es calcula que cada dia hi ha un centenar de carteristes actuant a les andanes, passadissos, escales, ascensors i vagons del metro. Actuen de maneres molt diferents. Una de les més habituals és obrir la bossa o la motxilla de la víctima amb una peça de roba damunt per evitar que sigui vist, però també s'utilitza la tàctica de la taca. En aquest cas, un dels carteristes embruta la víctima i mentre es disculpa i l'ajuda a netejar la taca, un segon li sostreu el mòbil o la cartera de la bossa.

Segons ha relatat a l'ACN el sotscap de de l'Àrea de Seguretat del Transport Metropolità, Carles Vallès, els carteristes també es van actualitzant amb noves tècniques i, darrerament, una de les que més han detectat és el robatori de targetes de crèdit i DNI per després suplantar la identitat de la víctima i anar a demanar microcrèdits a entitats bancàries per imports petits «que no cridin l'atenció». En aquest cas, relata Vallès, el carterista es converteix també en estafador però marxa de l'entitat de crèdit amb «els diners a la butxaca», mentre que el banc acaba perseguint el titular del crèdit.

Vallès ha explicat que el modus operandi depèn també de l'origen dels carteristes. Per exemple, els grups de noies bosnianes acostumen a separar-se i mentre dues fan «un tap» a la víctima, dues més fan «contravigilància» i un altra fa «la pinça» sostraient l'objecte que vulguin. En canvi, segons Vallès, els romanesos acostumen a actuar amb parelles i mentre un despista, l'altre fa la pinça, mentre que els xilens «són més fins».

Explica que actuen dins del vagó, sense relacionar-se amb entre ells més enllà del mòbil, i ju-guen a «cohibir» la víctima.

Els turistes són les víctimes del 40% dels furts, mentre que el 60% restant són residents. A banda que solen portar més diners en efectiu, els carteristes els prefereixen per la barrera idiomàtica que representa i per l'avantatge que suposa de cara al procés judicial que es pugui obrir, ja que és molt poc probable que testifiquin al judici.

Per aquest motiu, i per garantir testimonis en futurs judicis, segons Vallès, és important poder enxampar els carteristes in fraganti. Amb aquest objectiu, els Mossos d'Esquadra destinen 130 agents a fer patrullatge pel metro de Barcelona. Els uniformats dissuadeixen els carteristes de delinquir, però els que van vestits de paisà poden presenciar furts i identificar sospitosos a tota la xarxa de transport públic de la ciutat.