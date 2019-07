El dispositiu espera notícies de l'equip de rescat de les tres espeleòlogues atrapades a una cova de Cantàbria

El dispositiu de recerca de les tres espeleòlogues atrapades a la cova de CoCueto-Ventosa, al municipi càntabre d'Arredondo, espera que l'equip de rescat que està dins la cavitat hagi completat el recorregut al voltant del migdia i pugui donar notícies de l'estat de les dones.

De moment, un primer equip va entrar per la boca de Coventosa i, després de sis hores, va tornar sense trobar a les espeleòlogues, d'entre 40 i 50 anys i residents a Catalunya, que es van endinsar a la cova aquest dissabte.

Ara s'espera al segon equip, que va entrar a la una d'aquesta matinada per la boca de Cueto i que es preveu que pugui sortir aquest migdia, després de completar el recorregut de la cova, en què els espeleòlegs experimentats tarden unes dotze hores, segons ha explicat a Efe el tècnic de guàrdia de Protecció Civil del Govern de Cantàbria Carmen Magaña.

L'alerta inicial la va donar aquest diumenge un company de les tres dones en veure que no havien recollit els equips de neoprè que els havien deixat a l'entrada de Coventosa, com havien acordat, perquè poguessin travessar els llacs que hi ha dins la cova.

A partir de l'avís, a les deu de la nit es va muntar un dispositiu de recerca format per tres persones que van entrar per la boca de Cueto i quatre experts més que ho van fer per la de Coventosa.

Aquests últims van arribar fins als llacs i van tornar, en un recorregut de 3 hores d'anada i 3 de tornada, sense trobar rastre de les espeleòlogues.

Els tres socorristes que van accedir per Cueto ho van fer a la una de la matinada i es preveu que surtin per la boca de Conventosa al voltant de les 12.00 hores, en una estimació de temps "normal" sobre el que es triga a completar el recorregut i puguin donar alguna informació.

No obstant això, la portaveu de Protecció Civil ha puntualitzat que aquesta previsió horària es pot endarrerir en cas que les hagin trobat i les hagin d'atendre. "Tot depèn de com estiguin", ha puntualitzat.

Ha afegit que no hi ha més informació perquè no existeix comunicació amb l'interior de la cova - molt coneguda entre els espeleòlegs - i ha apuntat que entre les hipòtesis que estudien, és que les tres dones hagin pogut parar a descansar.

"Fins al moment són temps de retard normals que s'estimen en espeleologia; 36 hores de retard és una cosa normal; a partir d'aquí es poden començar a considerar diferents hipòtesis: que tinguin deshidratació, que s'hagin quedat sense llum en els frontals...", ha explicat Magaña.

El tècnic ha detallat que la cova té diferents recorreguts a través de llacs i en zones que s'ha d'escalar i que estan marcades amb cordes, amb un descens vertical de 400 metres a l'entrada de Cueto, en la que ja s'ha descartat que es trobin.

Ha considerat "molt poc probable" que no se les localitzi en el recorregut que està traçat, encara que ha reconegut que s'estan analitzant totes les possibilitats, fins i tot la que s'hagin ficat en una altra de les cavitats.

Si les dones no són localitzades per aquest segon equip, Magaña ha avançat que se situarà una instal·lació fixa a la boca de Cueto per a un descens amb seguretat i realitzar la recerca en altres vies.

La probabilitat "més alta" que es maneja és que fessin el recorregut des de Cueto a Coventosa, en el que es triga 12 hores, "però no hem descartat cap de les altres vies", ha conclòs el tècnic de Protecció Civil.