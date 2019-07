Els usuaris de Renfe es queixen d'alguns retards en la jornada de vaga

La vaga de Renfe ha causat incertesa en alguns usuaris, que s'han queixat de problemes i retards en els trens, tot i això, l'aturada no ha provocat grans afectacions al servei i els serveis mínims s'han complert, segons fonts de l'empresa. A l'estació de Sants, la Marian, una usuària que venia de Saragossa per agafar un avió s'ha trobat amb "una mica de retard amb el tren de rodalies que va a l'aeroport" i afirma que això l'hi ha provocat "certa incertesa", tot i que confia en no perdre l'avió. Aquesta mateixa incertesa també la destacava en Toni, que, tot i que de moment no l'hi ha afectat la vaga, afirmava: "he de tornar cap a Calafell i no sé els horaris". Amb la jornada de vaga, els sindicat CCOO reclama més llocs de treball, menys hores de jornada laboral i que es consolidi el salari.