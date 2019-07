França treu a la llum un soldat volador en la desfilada de la seva diada

Uns 4.300 militars, 200 vehicles i més de 100 aparells de les forces aèries franceses i d'altres països europeus van participar en la desfilada d'ahir als emblemàtics Camps Elisis i la torre Eiffel. Aquest any la desfilada la van obrir tropes espanyoles. El 14 de juliol França commemora la Presa de la Bastilla, assalt a la presó on eren reclosos els presos polítics durant la Revolució Francesa del 1979.

La desfilada va tenir la presència de drons, vehicles autònoms en miniatura, armament antidron i un soldat volador que va sorprendre els presents amb un vol ràpid i precís habilitat per una plataforma volant situada sota els seus peus.

En tot cas, la celebració de la festa nacional francesa va sobrepassar les seves fronteres amb un clar caràcter europeu en comptar amb els altres nou països amb els quals França ha creat la força militar d'actuació ràpida. La majestuosa desfilada a l'avinguda dels Camps Elisis de París va donar així un impuls a l'anomenada Iniciativa d'Intervenció Europea (IEI), rubricada el 2018 i amb la qual el president francès vol fomentar una cultura defensiva comuna que possibiliti reaccionar militarment davant de qualsevol emergència.

Forces d'Alemanya, el Regne Unit, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Estònia, Finlàndia, Holanda i Portugal, les altres nacions que l'avalen, es van sumar a les de França. La seva presència a la capital francesa «és un bon símbol de l'Europa de la Defensa que estem construint», va assegurar Macron, tot afegint que «actuar junts en matèria defensiva no suposa rebaixar la sobirania nacional ni renunciar a l'Aliança Atlàntica».

El que es busca és poder mobilitzar països amb la capacitat militar i la voluntat política d'intervenir de forma coordinada i ràpida en crisi de seguretat, desastres humanitaris o catàstrofes naturals, amb la intenció no de duplicar el treball de la Unió Europea ni de l'OTAN, sinó de complementar-lo. Una coordinació que França creu que promou la credibilitat militar d'Europa i reforça la seva autonomia estratègica, i que ahir va posar en evidència el seu potencial amb aquestes tropes dels països participants.

Almenys 152 persones van ser detingudes durant les protestes dels Armilles Grogues coincidint amb les celebracions del Dia Nacional de França. Entre els arrestats hi ha dos dirigents del moviment de protesta. Les autoritats havien prohibit les concentracions i manifestacions dels Armilles Grogues a tota la capital. La Policia francesa va acabar carregant contra els manifestants convocats pels Armilles Grogues als Camps Elisis. Els enfrontaments entre la policia i els manifestants van esclatar un cop finalitzada la desfilada militar a la cèlebre avinguda parisenca i una vegada que encaputxats i integrants dels Armilles Grogues van intentar muntar barricades amb les tanques metàl·liques que havien estat utilitzades per bloquejar el pas del públic durant la desfilada i van cremar papereres.

La Fiscalia parisenca va confirmar l'arrest de Jerome Rodríguez i de Maxime Nicolle i seran interrogats per convocar una manifestació il·legal. A tota la ciutat van ser arrestades un total de 152 persones per delictes relacionats amb protestes com ara manifestació sense avís previ a les autoritats, vandalisme, agressió a agents o tinença d'armes.

El president francès, Emmanuel Macron, va ser escridassat per entre 20 i 50 manifestants que li van donar l'esquena durant la ja tradicional desfilada militar als Camps Elisis. A més, van deixar anar globus grocs en referència amb el moviment dels Armilles Grogues.

En un missatge divulgat abans de la desfilada, Macron va destacar l'«irrevocable compromís» de França amb la seguretat francesa i europea. «Mai més des del final de la Segona Guerra Mundial havia estat tan necessària la construcció d'una Europa de la defensa vinculada a l'Aliança Atlàntica, que és una prioritat per a França. És el tema d'aquesta desfilada».

«Junts enfortirem la nostra capacitat per actuar col·lectivament, un dels desafiaments de la Iniciativa d'Intervenció Europea i altres projectes europeus», va assenyalar el president Macron amb referència a la coalició militar de deu països.