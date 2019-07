Eduard Pujol reclama «respecte» cap a Quim Torra però nega una «tempesta política»

El portaveu adjunt de JxCat Eduard Pujol reclama «respecte» cap a la figura del president de la Generalitat, Quim Torra, i insisteix que «és l'única persona que té la potestat de convocar eleccions a Catalunya». Així es va referir en roda de premsa a un polèmic tuit de l'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Tardà en què demana a Torra el «consentiment» d'ERC a l'hora de decidir sobre unes noves eleccions al Parlament. Tot i les diferències amb els socis de Govern dels darrers dies, Pujol defensa que no es tracta d'una «tempesta política» i ho emmarca en un debat en què es comparteixen les opinions. Pujol va remarcar que l'important és exercir la responsabilitat de governar i «no marcar un abans i un després», com ha assegurat ERC que significa el pacte a la Diputació de Barcelona. «Que Tardà expressi una opinió i hi hagi opinions contràries no respon a una tempesta. Tempestes són aquelles que fan malbé vinyes, camps de pomes de l'Empordà i els presseguers a Lleida. Això són tempestes», va il·lustrar Pujol.