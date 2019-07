Carlos Enrique Bayo diu que el CNI no va participar en una conspiració el 17-A

El periodista del digital 'Público' Carlos Enrique Bayo ha assegurat aquest dimarts al matí que ell creu que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va cometre un "error" en no saber o poder aturar els atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona i a Cambrils. En cap cas, però creu que hi hagués una conspiració de l'estat per parar l'independentisme català amb un gran atemptat a la capital catalana. Per això, creu que caldria fer una comissió d'investigació al Congrés de Diputats i que els agents que van fallar en el control d'aquest imam assumeixin les responsabilitats.

En una llarga compareixença a la comissió d'investigació dels atemptats del Parlament, Bayo, que ha publicat recentment informacions que apunten que el CNI coneixia els moviments de la cèl·lula terrorista fins pocs dies abans dels atemptats, ha explicat que els informes que va fer el CNI van ser "bastant posteriors" als atemptats però es basaven en informació obtinguda mentre els mòbils dels terroristes eren utilitzats, que tenien monitoritzats i 'punxats'. De fet, ho afirma així perquè, segons ell, no tindria sentit que el CNI fes informes dels mòbils que ja tenien els investigadors policials i l'Audiència Nacional, i s'obté informació que seria impossible obtenir a posteriori.

Segons Bayo, quan hi va haver l'explosió a la casa d'Alcanar (Montsià) el dia abans, el CNI no va ser conscient que l'imam havia mort en aquell "accident" amb els explosius que preparaven, i per això no ho va comunicar a cap cos policial.

El reporter també ha explicat que l'imam de Ripoll Abdelbaki es-Satty era clarament un "agent doble" i que almenys el CNI el considerava un confident, tot i que no sap quina informació els va aportar. També ha lamentat que oficialment el CNI negués que Es-Satty tenia vincles amb els serveis secrets espanyols, però ha explicat que una font dels serveis secrets li va dir a ell que amb els antecedents que tenia Es-Satty era evident que el seguien, perquè a Espanya no hi ha més de deu imams amb tants antecedents com ell. De fet, ha apuntat al comissari de la Policia Nacional José Luis Olivera, director del CITCO, com un dels responsables de crear la "cortina de fum" de la suposada nota que la CIA va enviar alertant mesos abans d'un possible atemptat a la Rambla.

En tot cas, a preguntes dels diputats ha reiterat que caldria una investigació política a fons per donar tranquil·litat a la població, perquè s'assumissin responsabilitats i la "culpa 'in vigilando'", i es corregissin els errors que es van cometre per no tornar-los a repetir. També ha reclamat que es derogui la llei de secrets oficials, que és dels anys 60 i ha considerat "no del segle XIX, sinó medieval". Per últim, també ha criticat els periodistes que en comptes de contrarestar la seva informació amb noves proves l'intenten desacreditar a ell simplement dient que és un conspiranoic, recordant que altres exclusives seves inicialment també van ser desmentides i després es van confirmar.

La diputada de JxCat Aurora Madaula ha anunciat que s'han dirigit al Parlament Europeu per denunciar que l'estat espanyol no vol investigar políticament l'atemptat. El diputat del PSC Carles Castillo ha lamentat el "toll" on, segons ell, s'ha ficat el periodista amb les últimes informacions, i ha dit que només es pot creure en aquestes notícies amb "un acte de fe". A la sala on ha comparegut Bayo hi havia entre el públic el principal accionista del digital, Jaume Roures.

Abans de Bayo ha comparegut el president dels Amics de la Rambla, Fermín Villar, que ha lamentat desconèixer l'existència de la pròpia comissió. Tot i que ha elogiat la feina dels serveis d'emergència just després de l'atemptat i la millora de la seguretat posteriorment, ha reclamat més protocols i plans de prevenció en emergències similars i una millor tasca psicològica reparadora pels afectats indirectes.