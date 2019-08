Així hauria estat el viatge pagat a càrrecs de CDC per l'empresari bagenc Jordi Soler, investigat pel cas 3%

L'empresari bagenc Jordi Soler, president del Grup Soler i investigat pel presumpte pagament de comissions il·legals a les fundacions de Convergència Democràtica de Catalunya en el cas 3%, hauria pagat un viatge a càrrecs del partit el 2015 per anar a la final de Champions de Berlín que van disputar el Barça i la Juventus.

En una imatge publicada per El Periódico, es poden veure 16 persones a punt per pujar a un avió. Entre elles hi són el Síndic de Greuges Rafael Ribó, l'aleshores director general d'Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell, l'exdiputat de CDC Ramon Camp i la seva dona, Francesca Guardiola, germana de Pep Guardiola.

Segons El Periódico, un informe de la Guàrdia Civil assegura que el viatge va costar 39.990 euros i va ser pagat per tres empreses el Grup Soler que buscaven un "tracte favorable" del Govern. Les empreses són Electromecànica Soler, Grup Soler Constructora i Soler Global Service, i cadascuna hauria pagat 13.330 euros.

Segons l'informe citat pel diari, l'avió era un Dassault Falcon 900EX, amb capacitat per 14 passatgers que van gaudir d'un "càtering VIP Standard". Van sortir de Barcelona a les 12 del migdia, van arribar a Alemanya passades les dues i van tornar a Catalunya després del partit, el 6 de juny.

L'abril passat, el diari El País ja va avançar les investigacions a l'empresari bagenc per haver pagat viatges i invitacions a partits del Barça a càrrecs de CDC en el marc del cas 3%, i el viatge a Berlín per la final de la Champions ja estava al punt de mira de la Guàrdia Civil.