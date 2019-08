Detenen a una parella a la Jonquera que duia una metralladora del 1944 i armes de guerra

La Guàrdia Civil ha detingut una parella holandesa a la Jonquera (Alt Empordà) que portaven una metralladora de l'any 1944 i diverses armes de guerra a dins una furgoneta. Els agents van aturar-los durant un control a l'autopista AP-7, quan pretenien creuar la frontera per entrar a França. Entre d'altres, a la zona de càrrega del vehicle, els arrestats també hi portaven un morter amb tres projectils. La Guàrdia Civil va detenir la parella per un delicte de tinença il·lícita d'armes de guerra. Ells mateixos van explicar a la Benemèrita que havien comprat les armes a un individu que les emmagatzemava en una nau de Forallac (Baix Empordà). Els agents van localitzar aquest home, a qui també s'investiga, i van endur-se el material bèl·lic que tenia a la nau.

La detenció de la parella d'holandesos va tenir lloc la matinada de dissabte passat. La Guàrdia Civil de la Jonquera havia muntat un control fiscal al peu de l'AP-7. Allà, els agents van aturar la furgoneta, on viatjava la parella amb intenció de creuar la frontera cap a França.

La Guàrdia Civil va registrar el vehicle i a la zona de càrrega hi va trobar diverses armes i projectils de guerra. Entre aquestes, una metralladora marca Alfa, del calibre 7,92, que s'havia fabricat a Espanya l'any 1944. L'arma disposava de trípode, canó de recanvi i mira antiaèria. Segons subratlla la Benemèrita, destaca "per la gran perillositat, ja que té capacitat per disparar ràfegues automàtiques".

A més, a dins la furgoneta els agents també van localitzar un morter amb tres projectils (un d'ells, allotjat a l'interior de l'arma). La Guàrdia Civil va detenir la parella holandesa per un delicte de tinença il·lícita d'armes de guerra i va ser aleshores quan ells mateixos van explicar als agents que havien comprat tot allò a un individu que emmagatzemava armes en una nau de Forallac.



Magatzem d'armes

La Guàrdia Civil va anar fins allà on els havien dit i, després de localitzar aquest home, li va prendre declaració en qualitat d'investigat. L'individu va reconèixer haver venut les armes a la parella i, a més, va explicar a la Guàrdia Civil que en tenia més dins la nau.

Els agents van registrar el magatzem i van trobar-hi, entre d'altres, dos morters i sis granades. Com que l'home no tenia cap document que acredités d'on havia sortit tot aquest material bèl·lic, els agents el van comissar per enviar-lo als especialistes en desactivació d'explosius del cos (els GEDEX) perquè comprovin l'estat dels projectils.

A més de la metralladora i els morters, entre allò que va trobar a l'interior de la furgoneta i a dins de la nau, la Guàrdia Civil ha comissat també tres agulles percutores, material per al manteniment de la metralladora, una caixa per municionar-la, una màscara antigàs i una baioneta.

El cas s'ha posat en mans del jutjat de guàrdia de Figueres, que serà qui investigarà els fets.