Una vintena de guàrdies civils declaren en el judici per l'assassinat de Gabriel

Una vintena d'agents de la Guàrdia Civil compareixeran avui davant del tribunal de jurat que ha de dirimir la culpabilitat o no d'un delicte d'assassinat d'Ana Julia Quezada, autora confessa de la mort violenta del nen de vuit Gabriel Cruz al febrer del 2018 a Rodalquilar (Níjar, Almeria).

La quarta sessió del judici suposa l'inici de la pràctica de la prova testifical-pericial i completarà la visió de conjunt que en la seva declaració en sala van donar el tinent que va instruir la investigació sobre la desaparició del menor onze dies abans que arrestaran al municipi de Vícar a l'acusada quan transportava el cos sense vida al maleter del seu cotxe.

Segons el calendari, se sotmetran a les preguntes d'acusacions i defensa agents de la Unitat Operativa de Policia Judicial de Almeria per donar compte de les escoltes telefòniques derivades de la intervenció de mòbils i del micròfon amb GPS instal·lat en el citat vehicle en què, se sent Ana Julia Quezada dir, mentre desenterra el cadàver de la finca de Rodalquilar: «Anna, tranquil·la, no aniràs a la presó».

També està previst que declarin guàrdies civils que van integrar el dispositiu de vigilància i control que va portar a la detenció de la processada, els que van participar en el registre de la casa de Vícar i de la finca de Rodalquilar, pertanyents a la UCO, així com els responsables de la reconstrucció de fets, entre d'altres.

La pràctica de la prova testifical va concloure el dimecres després de dues intenses sessions en què els pares de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez i Ángel Cruz, van declarar a porta tancada davant del tribunal de jurat presidit per la magistrada-presidenta, Alejandra Dodero. La mare va demanar que li retireéssin el paravent que la separava visualment de l'acusada.



L'advocat

L'advocat Francisco Torres, que exerceix l'acusació particular en el judici contra Ana Julia Quezada per la mort violenta del petit Gabriel Cruz, va considerar ahir que els testimonis presentats per l'oncle patern de l'infant i els agents de la Guàrdia Civil han «desmuntat completament» la versió de l'encausada i han refermat la teoria que va actuar amb premeditació. «Va anar a matar-lo, ho tenia premeditat i li va fallar que s'acumulés tanta gent i tants mitjans de comunicació, que li van impedir desfer-se del cos en dies posteriors, però la seva intenció és inequívoca», va valorar el lletrat a la seva sortida de l'Audiència Provincial d'Almeria, on va assegurar davant els mitjans que l'assumpte està «cada vegada més encarrilat».