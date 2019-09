Acusen Ana Julia Quezada de voler cobrar la recompensa per Gabriel

La Guàrdia Civil considera que Ana Julia Quezada, única acusada per la mort de Gabriel Cruz, va voler cobrar la recompensa que els pares del nen oferien després de la seva desaparició, va declarar el comandant Montero, de la Unitat Central Operativa (UCO).

«Sembla una persona a qui li agradaven els diners» i, a més de l'assassinat de l'infant, «no sabem si també tenia l'objectiu de cobrar uns diners. És macabre però sembla que per aquí anava la cosa», va explicar el comandant davant el jurat popular que enjudicia l'acusada, en una jornada judicial en què, després de múltiples renúncies, van declarar en qualitat de testimonis-pèrits 14 guàrdies civils.

«Va ser una investigació molt dura perquè buscàvem un nen viu, no es va plantejar com un homicidi. Si hagués estat així, no s'haurien emprat tantíssims recursos com en aquesta investigació», va afegir el comandant, que en aquell moment estava a càrrec de la secció d'Homicidis, Segrestos i Extorsions de la UCO de la Guàrdia Civil.