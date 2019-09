JxCat fa canvis al grup parlamentari: Albert Batet passa a ser el president

Junts per Catalunya (JxCat) ha fet oficials els canvis al grup parlamentari que ja s'havien anunciat, amb Albert Batet al capdavant com a president. Eduard Pujol passa a ser el nou portaveu del grup i Gemma Geis omple el seu buit com a portaveu adjunt. Així s'ha anunciat després d'una reunió de grup que han mantingut aquest divendres al migdia a Mollerussa, per fer evident el compromís de JxCat amb el territori.

Fer la reunió a Mollerussa "no ha estat casual", ha assegurat el diputat i l'alcalde de la capital del Pla d'Urgell, Marc Solsona. Ha explicat que fa una setmana a Brussel·les amb Carles Puigdemont ja van parlar d'equilibri territorial i cohesió social i que aquest divendres han volgut fer visible aquesta mirada "tan necessària" per articular les propostes de futur de JxCat de cara als pressupostos de 2020, ha afegit.

El nou president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, ha explicat que aquesta representació territorial es fa visible també amb el fet que en l'equip directiu del grup s'incorporen Marc Solsona i també l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Tots ells, ha afegit, acaben de configurar la realitat del que significa la transversalitat de JxCat amb un objectiu comú: el de defensar l'1 d'octubre.

Batet ha explicat que la reunió d'aquest divendres al migdia a Mollerussa ha servit per plantejar alguns dels horitzons polítics com ara la sentència del judici del procés i la resposta de país que "estem construint entre tots" en cas que sigui condemnatòria. Batet també ha posat de relleu la "inestabilitat" de l'estat espanyol que en 4 anys, diu, haurà tingut 4 eleccions i més de 400 dies de govern en funcions, dues mocions de censura i un Congrés i un Senat "paralitzat". El president de JxCAT considera que aquesta situació ha estat causada per no prioritzar el diàleg i la solució del conflicte amb Catalunya, sinó per prioritzar "la repressió i la imposició".

Durant la reunió s'ha establert que JxCat treballarà en tres eixos bàsics: defensar una Catalunya en positiu i equilibrada territorialment, una Catalunya del treball com a motor d'Europa i capdavantera en inversions i una Catalunya compromesa mediambientalment. Així han anunciat que s'adhereixen a la vaga general contra el canvi climàtic.