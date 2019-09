Puja a cinc el nombre de víctimes mortals per la gota freda que assola l'est de la península

Les inundacions per la gota freda al sud-est de l'estat espanyol ja deixen cin morts i 3.500 evacuats. Als dos germans de 61 i 51 anys que van perdre la vida ahir, dijous, a Caudete (Albacete), s'hi suma avui la mort a La Jámula (Granada) d'un home que ha quedat atrapat al seu cotxe dins un túnel, un decés a Almeria, i un altre a Redovan (Alacant). Aquesta darrera mort s'ha conegut ja de nit. Els equips de rescat han localitzat el cadàver a prop del riu Baza. Se'l buscava des que la família n'havia denunciat la desaparició cap a les sis de la matinada.

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informat al migdia de l'home mort a La Jámula a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres en què ha comparegut per presentar l'informe. Fonts d'Interior han afegit que el cotxe estava cobert per aigua i fang en una rambla al quilòmetre 50 de l'A-92, al seu pas per la citada localitat granadina.

Quan a la persona que ha mort a primera hora d'avui a Almeria viatjava en un vehicle que ha quedat atrapat en un túnel inundat per una important tromba d'aigua caiguda en escassos minuts, segons ha confirmat l'Ajuntament de la ciutat a les xarxes socials.

La Dana portarà avui fins a 200 litres per metre quadrat



La Dana (Depressió aïllada en nivells alts) manté avui i demà en risc màxim Múrcia, Alacant, València i Almeria per pluges torrencials que poden acumular fins a 200 litres per metre quadrat i deixar pluges fortes també dissabte al centri peninsular, segons la Predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

D'acord amb les dades facilitades per l'Aemet, el municipi més afectat dimecres per les pluges va ser Sagunt (València) amb 98 litres per metre quadrat, seguit d'Escorca (Illes Balears amb 87,8 litres per metre quadrat). Aquestes xifres van ser superades ahir a Ontinyent (València) on s'han acumulat 283 litres per metre quadrat, segons les dades recollides a la 1 del migdia per l'Aemet. Els altres punts amb més precipitacions van ser Molina de Segura (Múrcia), amb 162 litres per metre quadrat; Almansa (Albacete), amb 143 litres per metre quadrat; Fontanars dels Alforins (València), amb 136 litres per metre quadrat, i Pego (Alacant), amb 108 litres per metre quadrat.

Actualment, la Dana, segons va indicar a Europa Press el cap de l'àrea de predicció operativa de l'Aemet, Jaime Rey, està situada sobre el sud-est peninsular i el nord d'Àfrica.

Demà, les precipitacions remetran a l'àrea mediterrània, encara que la inestabilitat es traslladarà cap a l'interior peninsular, i punts com Madrid o Guadalajara estaran en risc groc per pluges fortes i tempestes.

Les temperatures aniran en descens aquest avui als punts afectats per la gota freda. A Madrid, per exemple, els termòmetres rondaran els 20 graus, encara que a la vall de l'Ebre i Andalusia les màximes assoliran els 30 graus.