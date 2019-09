Sánchez rebutja la nova proposta feta per Iglesias d'un govern de coalició d'un any

El president del Govern, Pedro Sánchez, va rebutjar una nova proposta que li va fer el líder d Podem, Pablo Iglesias, de conformar un govern de coalició que estigui a prova fins a l'aprovació dels Pressupostos, perquè entén que no es dona la confiança necessària per a aquesta fórmula. Així ho van apuntar fonts socialistes, que van confirmar, igual que fonts de Podem, que Sánchez i Iglesias van parlar ahir per intentar un nou acostament, encara que sense èxit.

Des del partit d'Iglesias consideren que la seva proposta d'una coalició a prova garantiria l'aprovació dels Pressupostos i donaria una oportunitat perquè aquesta coalició funcionés. I encara que això no passés, van destacar, garantiria l'estabilitat de la legislatura, ja que Podem es comprometia a mantenir el seu suport parlamentari.



No hi ha «confiança»



Al PSOE, per contra, van rebutjar aquesta coalició a prova, que els socialistes van afirmar que seria d'un any, perquè, després de la investidura fallida de juliol i el re-buig d'Iglesias a la coalició llavors, no es donen «les bases mínimes de confiança». I tampoc es donen garanties d'«un govern cohesionat, coherent i amb una única direcció en una legislatura estable», que és el que, van destacar els socialistes, «necessita amb urgència Espanya».

Tot i això, Sánchez va traslladar a Iglesias que l'equip negociador del PSOE estarà obert a dialogar, «sempre que s'aparquin propostes que es van demostrar inviables, com la coalició».

El president del Govern també va recordar al líder de Podem que «hi ha altres vies d'entesa a explorar, com és el camí intermedi» que han proposat els socialistes –l'acord programàtic amb garanties de compliment i l'entrada de Podem a altres nivells de l'administració que no siguin el Consell de Ministres.

Segons el PSOE, Iglesias va traslladar a Sánchez que, si finalment hi ha una repetició electoral, tornarà a demanar una coalició de govern, aquest cop sense exclusions, fet pel qual entenen que seria amb la presència obligada del líder de Podem al Consell de Ministres.



Diàleg «fins a l'últim minut»



No obstant això, des de Podem van assenyalar que Iglesias va transmetre a Sánchez «la necessitat de buscar un acord fins a l'últim minut que eviti eleccions».

Li va proposar acordar una coalició amb el programa i els equips consensuats en base a l'última proposta del PSOE i l'última proposta d'Unides Podem, i que torni a ser avaluada en el moment de l'aprovació dels pròxims Pressupostos.

«Si després de l'aprovació dels Pressupostos Pedro Sánchez considera que la coalició no ha funcionat, Unides Podem es compromet a abandonar el Govern mantenint el suport parlamentari», va afegir la formació morada.



S'acaba el compte enrere



D'altra banda, el compte enrere per saber si hi ha un segon debat d'investidura o una repetició electoral conclourà dimarts que ve, quan Felip VI, després d'acabar les consultes als partits polítics, decideixi si proposa o no Sánchez per a un nou intent de ser elegit. Felip VI va rebre la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i després d'aquesta audiència la Casa del Rei va confirmar que dilluns i dimarts se celebrarà la nova ronda de consultes.

Li correspon al monarca decidir, després d'escoltar els partits, si proposa Sánchez com a candidat. En cas que ho faci, al president li correspon acceptar o no l'encàrrec.