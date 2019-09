Urdangarin sortirà de la presó dos cops a la setmana per fer voluntariat i evitar «l'aïllament»

Un jutge ha decidit que Iñaki Urdangarin, marit de la infanta Cristina, condemnat a 5 anys i 10 mesos de presó pel cas Noós, surti de la presó d'Àvila dues vegades a la setmana per fer voluntariat a Madrid i evitar així l'«absolut aïllament» que, segons el magistrat, li ha estat imposat. En contra del criteri fixat per Institucions Penitenciàries i de l'informe del fiscal, el jutge titular del Jutjat de Vigilància Penitenciària 1 de Castella i Lleó ha accedit a la petició d'Urdangarin, que podrà sortir dues vegades per setmana vuit hores cada dia (inclosos els trasllats).

La junta de tractament de la presó de Brieva, un centre penitenciari de dones en què Urdangarin compleix avui quinze mesos de reclusió sense més interns, es reunirà demà i, previsiblement, acordarà les sortides del marit de la infanta ordenades pel jutge, una decisió que la Fiscalia sospesa recórrer.

El reclús prestarà els seus serveis de voluntariat a la Llar Don Orione, a Pozuelo de Alarcón (Madrid), una entitat sense ànim de lucre gestionada per la congregació religiosa italiana Petita Obra de la Divina Providència. És un centre residencial i de dia per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i alt nivell de dependència. La llar Don Orione va tenir la reina Sofia com a presidenta d'honor dels actes del seu 50è aniversari, celebrat el 2017.

El jutge ha pres la seva decisió en aplicació de l'article 117 del reglament penitenciari, aplicable als condemnats que encara estan en segon grau (el règim ordinari) i compleixen diversos requisits, com la baixa perillositat i l'absència de risc de fuga. No és una decisió insòlita, aquest any 263 presos s'hi han acollit per treballar o per fer serveis solidaris.

Aquest és el cas del cunyat del rei Felip VI, que encara no ha complert la quarta part de la condemna, cosa que farà a final de novembre, moment en què podrà demanar permisos ordinaris. És a dir, segons fonts oficials, es tracta d'«un programa especialitzat», no de beneficis penitenciaris.