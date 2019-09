Budó, sobre la relació de l'imam de Ripoll i el CNI: «Hi ha alguna cosa que no volen que se sàpiga»

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dijous que el fet que l'Audiència Nacional hagi decidit no investigar els vincles de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, el presumpte cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017, i el Centre Nacional d'Intel—ligència "fa pensar que hi ha alguna cosa que no volen que se sàpiga".

Segons Budó, aquest fet genera "confusió i dubte" i, un cop més, ha denunciat "la manca de transparència per part del govern de l'estat espanyol". Budó ha fet aquestes declaracions després d'inaugurar a Manresa una jornada sobre el rol dels municipis en la reforma horària.